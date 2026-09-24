Lazio, Giordano spiega: "Gattuso come Lippi. Icardi? Magari con lui..."

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Bruno Giordano, ex centravanti della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare del lavoro di Gennaro Gattuso, il quale sembra essere entrato nella testa e nel cuore dei suoi calciatori. Di seguito le sue parole:

“Gattuso ha guadagnato subito credibilità agli occhi del gruppo. È uno di quelli che ti dice le cose in modo diretto e sincero. Andrei cauto, però, nel valutare le dichiarazioni dei giocatori nei confronti del proprio tecnico. È anche un po’ una moda esprimersi in un certo modo. Vanno sempre tutti d’accordo nelle parole, guarda caso. I calciatori, poi, quando ti vengono conto costringono la società ad esonerare. Vedi quello che è accudo alla Fiorentina.

Molto più credibile quando i giocatori, come nel caso di Frattesi, elogiano pubblicamente l’uomo. Avrebbe potuto dire qualsiasi altra cosa, ma se c’è una persona che ti rispetta non puoi che stimarla. È certamente uno che entra nella testa dei giocatori, basta leggere le parole dei nazionali, malgrado il Mondiale fallito. Magari con Icardi avresti avuto tre punti in più per i gol che fa, ma cinque in meno per le mancanze di gruppo. Poi, Gattuso ha avuto un tecnico come Marcello Lippi che metteva in primo piano proprio questi aspetti”.