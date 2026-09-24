Lazio, Giordano spiega: "Gattuso come Lippi. Icardi? Magari con lui..."

24.09.2026 18:15 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio, Giordano spiega: "Gattuso come Lippi. Icardi? Magari con lui..."
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Bruno Giordano, ex centravanti della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare del lavoro di Gennaro Gattuso, il quale sembra essere entrato nella testa e nel cuore dei suoi calciatori. Di seguito le sue parole:

“Gattuso ha guadagnato subito credibilità agli occhi del gruppo. È uno di quelli che ti dice le cose in modo diretto e sincero. Andrei cauto, però, nel valutare le dichiarazioni dei giocatori nei confronti del proprio tecnico. È anche un po’ una moda esprimersi in un certo modo. Vanno sempre tutti d’accordo nelle parole, guarda caso. I calciatori, poi, quando ti vengono conto costringono la società ad esonerare. Vedi quello che è accudo alla Fiorentina.

Molto più credibile quando i giocatori, come nel caso di Frattesi, elogiano pubblicamente l’uomo. Avrebbe potuto dire qualsiasi altra cosa, ma se c’è una persona che ti rispetta non puoi che stimarla. È certamente uno che entra nella testa dei giocatori, basta leggere le parole dei nazionali, malgrado il Mondiale fallito. Magari con Icardi avresti avuto tre punti in più per i gol che fa, ma cinque in meno per le mancanze di gruppo. Poi, Gattuso ha avuto un tecnico come Marcello Lippi che metteva in primo piano proprio questi aspetti”.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.