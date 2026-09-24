NEWS | Totti, nel libro 'Oltre' la verità sul ritiro del figlio Cristian dal calcio
24.09.2026 17:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Continuano a emergere tantissimi retroscena degli ultimi anni di Francesco Totti. L’ex capitano della Roma si è raccontato nel libro “Oltre” e tra i temi più delicati c’è anche quello che riguarda il ritiro dal calcio del suo primogenito Cristian. Il ritiro dal calcio a soli 19 anni era stato sempre imputato alle pressioni a causa dell’eredità paterna ma... <<< TOTTI >>>
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