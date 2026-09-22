Lazio, il bilancio chiude in perdita ma c'è un miglioramento: i numeri

22.09.2026 10:30 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, il bilancio chiude in perdita ma c'è un miglioramento: i numeri
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio ha chiuso in perdita di 10,04 milioni di euro il bilancio al 30 giugno 2026, registrando però una riduzione di poco superiore ai 7 milioni di euro rispetto a quello del 30 giugno 2025 (17,2 milioni). A permettere questo miglioramento sono state le numerose plusvalenze messe a segno dalla società in fase di mercato (41,49 milioni contro i 13,34 dell'anno precedente) che, però, non si sono rivelate sufficienti per compensare il calo dei ricavi legati all’attività caratteristica e una contestuale crescita dei costi operativi (da 134,97 milioni a 140,59).

A diminuire è il valore della produzione che si è attestato a 131,75 milioni di euro. Rispetto alla stagione 2024/2025 è stato registrato un calo di 11,74 milioni soprattutto per via dei mancati ricavi derivanti - nel bilancio precedente - dalla partecipazione alle competizioni europee. Aumentano, invece, le entrate complessive che arrivano a circa 173,7 milioni di euro. Nell'esercizio precedente corrispondevano a circa 157 milioni. Sul fronte diritti televisivi, il calo è evidente. La Lazio è passata da un introito di  94,5 milioni del 2024/25 agli 88,5 dell'ultimo anno. In calo anche i ricavi da gare che sono scesi dai 22,9 milioni di euro della stagione 24/25 ai 18,1 milioni della 25/26.

Un aumento importante è anche quello dell'indebitamento finanziario netto. L'aumento a 126,4 milioni di euro, rispetto ai 66,3 milioni del giugno 2025 sarebbe dovuto secondo la società al maggiore utilizzo di linee di finanziamento autoliquidanti. Quest'ultimi sarebbero strumenti di credito bancario a breve termine legati direttamente alle vendite dell'azienda (come l'anticipo fatture, sconto crediti o il factoring). Torna, invece, ampiamente positivo il patrimonio netto per via della rivalutazione di Formello che dai 16,83 milioni del 30 giugno 2025, attualmente si attesta sui 113,56 milioni

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.