Lazio, nuovi esami al polpaccio per Rovella: fissata la data

22.09.2026 09:45 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, nuovi esami al polpaccio per Rovella: fissata la data
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RASSEGNA STAMPA - Nicolò Rovella è pronto a tornare a disposizione di Gennaro Gattuso. Il centrocampista della Lazio è assente dalla seconda giornata di campionato, la vittoria di misura sul Genoa. Il centrocampista aveva lasciato il campo a partita in corso a causa di un problema al polpaccio che, pian piano, sta smaltendo.

Entro la fine della sosta per le nazionali tornerà a disposizione di Gennaro Gattuso, ma per avere una tempistica più precisa e un quadro più accurato delle sue condizioni bisognerà attendere venerdì.

Il 25 settembre, secondo quanto riporta il Messaggero, Rovella si sottoporrà a nuovi esami strumentali che serviranno per verificare le condizioni del polpaccio e, se ritenuto pronto, dargli il via libera per il ritorno in campo. 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.