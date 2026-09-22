Lazio, nuovi esami al polpaccio per Rovella: fissata la data

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RASSEGNA STAMPA - Nicolò Rovella è pronto a tornare a disposizione di Gennaro Gattuso. Il centrocampista della Lazio è assente dalla seconda giornata di campionato, la vittoria di misura sul Genoa. Il centrocampista aveva lasciato il campo a partita in corso a causa di un problema al polpaccio che, pian piano, sta smaltendo.

Entro la fine della sosta per le nazionali tornerà a disposizione di Gennaro Gattuso, ma per avere una tempistica più precisa e un quadro più accurato delle sue condizioni bisognerà attendere venerdì.

Il 25 settembre, secondo quanto riporta il Messaggero, Rovella si sottoporrà a nuovi esami strumentali che serviranno per verificare le condizioni del polpaccio e, se ritenuto pronto, dargli il via libera per il ritorno in campo.