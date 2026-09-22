Lazio, relax e amichevoli durante la sosta: il programma
RASSEGNA STAMPA - Cinque giorni di stacco per ricaricare le energie. Gattuso si gode la pausa dopo il confronto di ieri a Lissone con gli altri allenatori, gli arbitri e il designatore Orsato.
Come scrive il Corriere dello Sport, la Lazio tornerà al lavoro venerdì e avrà subito un test in programma: domenica alle 15, al Fersini, è prevista l’amichevole contro l’Arezzo. Il club dovrebbe permettere nuovamente ai tifosi di assistere alla gara dal centro sportivo, al contrario delle amichevoli estive. Si attende però l'ufficialità.
La società sta inoltre lavorando per organizzare un secondo test nel weekend successivo, probabilmente contro un'altra formazione di Serie B. Alla ripresa mancheranno invece gli otto giocatori impegnati con le rispettive nazionali: Mandas, Provstgaard, Isaksen, Sutalo, Tavares, Taylor, Frattesi e Gudmundsson.