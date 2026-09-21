Lazio, Bonanni: "Nessuno si aspettava una partenza così! La squadra..."

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© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Bonanni ha fatto un bilancio sulle prime cinque giornate di Serie A. Tra le squadre di cui ha parlato c'è anche la Lazio di Gattuso, attualmente prima in classifica con Inter e Roma a quota 13 punti. Di seguito le sue dichiarazioni in merito.

"Gattuso sta facendo un grandissimo lavoro nella testa dei giocatori e sul campo. Negli undici titolari non l'ho mai considerata una squadra da bassa classifica, soprattutto considerando un solo impegno a settimana. Di certo è partita fortissimo e questo aiuterà nel lavorare e nel preparare le partite in una certa maniera. Quello che è sicuro è che nessuno poteva aspettarsi una partenza del genere".