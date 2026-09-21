NEWS | Sanremo 2027: svelato il regolamento. Tutte le novità

Cresce l’attesa in vista del nuovo Festival di Sanremo che prenderà il via dal 16 al febbraio 2027. A condurlo, come noto, sarà Stefano De Martino e, proprio oggi, è stato pubblicato il nuovo Regolamento. La Terza Serata sarà quella delle Cover con i 24 artisti che potranno scegliere un brano del repertorio italiano o internazionale... <<< SANREMO 2027 >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini