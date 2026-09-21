Italia, Dimarco non ce la fa: lascia il ritiro. Al suo posto arriva Ruggeri
21.09.2026 13:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Federico Dimarco lascia il ritiro dell'Italia. Dopo Cristante, anche il terzino dell'Inter è costretto a dare forfiat a causa di un problema fisico. Al suo posto, il ct Mancini ha convocato Matteo Ruggeri. Di seguito il comunicato: "A seguito della visita medica effettuata presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, il difensore dell’Inter Federico Dimarco - non avendo recuperato dal problema fisico accusato con il club - risulta indisponibile per gli impegni con la Nazionale e nelle prossime ore lascerà il ritiro. Al suo posto il Ct Roberto Mancini ha convocato il difensore dell’Aston Villa Matteo Ruggeri".
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.