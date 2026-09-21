Italia, Dimarco non ce la fa: lascia il ritiro. Al suo posto arriva Ruggeri

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Federico Dimarco lascia il ritiro dell'Italia. Dopo Cristante, anche il terzino dell'Inter è costretto a dare forfiat a causa di un problema fisico. Al suo posto, il ct Mancini ha convocato Matteo Ruggeri. Di seguito il comunicato: "A seguito della visita medica effettuata presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, il difensore dell’Inter Federico Dimarco - non avendo recuperato dal problema fisico accusato con il club - risulta indisponibile per gli impegni con la Nazionale e nelle prossime ore lascerà il ritiro. Al suo posto il Ct Roberto Mancini ha convocato il difensore dell’Aston Villa Matteo Ruggeri".