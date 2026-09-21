Lazio, Giordano: "Mi è piaciuta la reazione. Gattuso onesto"

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© foto di Federico De Luca

A qualche giorno da Venezia - Lazio, ultimo appuntamento prima della sosta, ai microfoni di Radiosei ha parlato Giordano. Questa la sua analisi: "La Lazio ha sofferto, come capita a tutte le squadre. Adams in mezz’ora ha avuto tre occasioni per segnare. Dopo il gol la Lazio ha trovato il raddoppio e gestito, nella ripresa è stata la squadra che conosciamo. Sabato mi è piaciuta la reazione. Le dichiarazioni di Gattuso? È stato onesto. Gli episodi cambiano le partite".

"Bello il gol di Noslin, anche se effettivamente è stato lasciato solo. Cancellieri gioca con più tranquillità, ha la consapevolezza che l’allenatore crede in lui e quindi è più sereno. Belahyane sta giocando bene, non credo sia facile togliergli il posto. Si sta ritrovando. Tra Rovella e Cataldi giocherà poi chi starà meglio”.

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