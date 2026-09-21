Lazio, contro l’Arezzo porte aperte o chiuse? La decisione del club

21.09.2026 11:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, contro l’Arezzo porte aperte o chiuse? La decisione del club

RASSEGNA STAMPA - Cinque giorni di riposo in casa Lazio. La lunga sosta per le nazionali serve l’assist a Gattuso per premiare la squadra e concedere qualche giorno di stacco ai calciatori non convocati dalle rispettive selezioni.

La Lazio si ritroverà venerdì all’interno del centro sportivo di Formello per poi prendere i lavori in vista del prosieguo della stagione, che passerà anche da due amichevoli da disputare proprio all’interno del centro sportivo biancoceleste: una domenica 27 settembre alle 15:00 contro l’Arezzo e l’altra domenica 4 ottobre contro una formazione di Serie B ancora da individuare.

Intanto, riporta l’edizione odierna del Messaggero, la società sembrerebbe aver preso una decisione in merito alla possibilità di aprire Formello in occasione dell’amichevole tra Lazio e Arezzo. Secondo il quotidiano in quell’occasione i cancelli saranno aperti, permettendo ai tifosi interessati di assistere alla gara.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.