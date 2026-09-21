Lazio, contro l’Arezzo porte aperte o chiuse? La decisione del club
RASSEGNA STAMPA - Cinque giorni di riposo in casa Lazio. La lunga sosta per le nazionali serve l’assist a Gattuso per premiare la squadra e concedere qualche giorno di stacco ai calciatori non convocati dalle rispettive selezioni.
La Lazio si ritroverà venerdì all’interno del centro sportivo di Formello per poi prendere i lavori in vista del prosieguo della stagione, che passerà anche da due amichevoli da disputare proprio all’interno del centro sportivo biancoceleste: una domenica 27 settembre alle 15:00 contro l’Arezzo e l’altra domenica 4 ottobre contro una formazione di Serie B ancora da individuare.
Intanto, riporta l’edizione odierna del Messaggero, la società sembrerebbe aver preso una decisione in merito alla possibilità di aprire Formello in occasione dell’amichevole tra Lazio e Arezzo. Secondo il quotidiano in quell’occasione i cancelli saranno aperti, permettendo ai tifosi interessati di assistere alla gara.