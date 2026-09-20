Italia, infortunio per Cristante: Mancini chiama Ricci al suo posto
Subito un cambio nelle convocazioni per la nuova Italia di Mancini. Con una nota sul proprio sito, la Nazionale azzurra ha annunciato il forfait di Bryan Cristante della Roma a causa di un problema fisico. Al suo posto il ct ha convocato Samuele Ricci del Como che si aggregherà al resto del gruppo. Di seguito il comunicato: "La Nazionale si raduna questa sera al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove da domani inizierà ad allenarsi in vista dei primi quattro incontri del girone della UEFA Nations League.
A seguito della partita di campionato con l’Inter disputata ieri, il centrocampista della Roma Bryan Cristante risulta indisponibile a causa di un problema fisico e non potrà rispondere alla convocazione. Contestualmente il Ct Roberto Mancini ha disposto la convocazione del centrocampista del Como Samuele Ricci, che si aggregherà al gruppo nelle prossime ore".