PRIMAVERA | Lazio, Pannozzo: “Grazie al mister per aver creduto in me”

È intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club Niccolò Pannozzo, portiere della Lazio Primavera, dopo il pari con la Juventus. Queste le sue parole: “Fanno piacere i complimenti del mister, che devo ringraziare per aver avuto il coraggio di farmi esordire lo scorso anno e per me questo è stato un segno di fiducia da parte sua che ogni giorno cerco di ripagare tra allenamento e partita”.

“Oggi sono stato felice della prestazione, ho permesso alla squadra di rimanere in gioco. Ma mi rende ancor più felice la reazione della squadra dopo un primo tempo burrascoso con la Juve partita molto forte. Non abbiamo perso la testa e senza fare follie siamo rimasti in partita recuperandola e forse meritando anche qualcosa in più. L’impostazione dal basso porta dei rischi che una squadra può prendersi vista l’idea di gioco, ma siamo rimasti in partita e l’errore non ci ha scalfiti”.

“Io con i compagni di difesa provo sempre a istaurare un rapporto più profondo: a noi tocca il ruolo di salvare la squadra, ci abbracciamo prima della partita, proviamo a rimanere uniti: sappiamo che siamo noi contro l’attacco avversario, provo sempre ad avere un buon rapporto con loro”.

“Eravamo partiti con l’idea di far fare la punta a Eone, poi qualcosa è cambiato a gara in corso: Montano ha più esperienza e ci ha dato un aiuto, ma da esterno secondo me rende meglio per quanto sia sempre pronto a sacrificarsi quando serve. Noi dobbiamo rimanere sul pezzo, al rientro dalla sosta serviranno ancor più fame e concentrazione: la scorsa stagione ci insegna che in questo campionato si scende in un attimo, servirà fame di vittorie”.