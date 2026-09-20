Lazio, Mandas è salito in cattedra: una notte vissuta da numero uno
RASSEGNA STAMPA - Christos Mandas tiene a galla la Lazio nella laguna di Venezia e vive un'altra notte da numero uno assoluto. Come riporta l'edizione odierna del Messaggero, il portiere biancoceleste offre ai suoi una grande prestazione con un primo tempo da incorniciare.
Dopo l'amnesia dell'uscita su Correia che causa il rigore, il portiere greco sale in cattedra e nel momento più difficile per i biancocelesti tiene a galla la squadra di Gattuso, respingendo tutto ciò che riesce ad arrivargli: ci prova Yeaboah, conclude Sohm, va anche Adams con il destro e Hainaut con il sinistro. Ma non c'è niente da fare.
Durante l'estate sembrava che avesse dovuto giocarsi il posto da titolare con Motta. Adesso, invece, è diventato una certezza, ripagando tutta la fiducia che lo staff tecnico gli aveva affidato fin dall'inizio. Nella speranza, poi, di riuscire a diventare grande anche con il pallone fra i piedi.