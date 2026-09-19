Prandelli: "Atalanta, serve pazienza. Assurdo che a Sarri..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - In occasione del match tra Juventus e Atalanta, Cesare Prandelli (ex delle due squadre) ha rilasciato un'intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport.

Su Spalletti e Sarri, i due tecnici: "Sono toscani differenti, però sono due tra i migliori tecnici italiani e sul lavoro si assomigliano: idee e concetti chiari, spartito preciso. Luciano ha conquistato lo scudetto col Napoli, Maurizio con la Juventus. Ma è uno scandalo che a Sarri siano serviti così tanti anni per avere una occasione in Serie A".

Poi sul nuovo corso dell'Atalanta, che ha puntato sull'ex allenatore della Lazio: "Serve pazienza, la rivoluzione è stata totale. Maurizio è bravissimo e il suo gioco raffinato richiede tempo. Resto ottimista. La proprietà è illuminata e lo sostiene, Giuntoli è bravo e conosce Sarri dai tempi di Napoli".