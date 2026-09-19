Lazio | Sempre più Taylor, a Bologna il cambio di passo. E ora Gattuso se lo gode

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Un po' smarrito in estate, forse titubante per via delle complicazioni che hanno segnato la sessione di calciomercato della Lazio. Taylor ha ingranato lentamente, condivisioni e convinzioni sono aumentate alla stessa velocità. E le prestazioni sono tornate convincenti. Da Bologna-Lazio il cambio di passo, complice l'arrivo di Frattesi, che l'ha aiutato deresponsabilizzandolo e arricchendo una mediana in cui non doveva più essere l'unico trascinatore.

I dati delle prime quattro giornate, riporta Corriere dello Sport, sottolineano la sua capacità di entrare nel vivo del gioco, senza mai nascondersi. Non a caso Taylor è il giocatore della Lazio ad aver completato il maggior numero di passaggi nella metà campo avversaria (97). Sono state 11 le sponde effettuate, almeno 2 in più rispetto a qualsiasi altro calciatore di Gattuso.

L'allenatore, al netto di qualche nervosismo in allenamento, immediatamente risolto, non ha mai avuto dubbi sulla sua importanza. È riuscito a toccare le corde giuste col passare delle settimane, e adesso si gode la versione completa del classe '01. Negli ultimi 180 minuti, è entrato anche nelle azioni-gol della Lazio: a Udine aveva recuperato il pallone decisivo nel finale, suo invece il servizio per Noslin contro il Milan. Non è stato conteggiato assist perché il connazionale ha avuto bisogno di un tap-in in più per bucare Maignan.

Ora a Venezia la tappa di scalo prima del ritorno in Olanda, in cui andrà per rispondere alla convocazione del CT Xavi.