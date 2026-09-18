Lazio, senti Oddi: "Vietato sottovalutare il Venezia, richiesto impegno massimo"

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Poco più di 24 ore e la Lazio scenderà in campo allo Stadio Penzo in vista della sfida con il Venezia in programma sabato 19 settembre alle 20.45. Sulla sfida ecco il pensiero di Giancarlo Oddi ai microfoni di Radiosei: “A Venezia la Lazio deve semplicemente confermare quanto fatto fino ad oggi".

"Mi auguro non ci sia un altro Lazio-Mantova visto che la gara sarà con l’ultima in classifica. La Lazio è lassù per oggettivi meriti, spero che non venga sottovalutata la partita e non ci sia una prestazione sbagliata".

"È richiesta voglia di vincere ed impegno massimo. Serve umiltà, piedi a terra, ma se la squadra di Gattuso ribadisce un certo tipo di prestazione sono sereno. Sta facendo un ottimo lavoro e sta facendo giocare tutti quanti. Non è un dettaglio”.

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