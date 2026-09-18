Italia Under 21, i convocati di Baldini: ecco la scelta del CT su Motta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Silvio Baldini, tornato alla guida dell'Under 21, ha convocato 25 calciatori per il raduno di Tirrenia: giovedì 1° ottobre si gioca a Yerevan (ore 18.30), lunedì 5 (ore 18.15) all’Adriatico di Pescara la partita decisiva con i polacchi. Sono quattro le novità assolute: Matteo Cichella, Mattia Liberali, Emanuele Lulli e Luca Reggiani sono infatti alla prima chiamata in Under 21. Non figura, invece, il secondo portiere della Lazio, Edoardo Motta, che solitamente faceva sempre parte del gruppo degli Azzurrini.

Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Giovanni Daffara (Parma), Diego Mascardi (Torino), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Torino), Costantino Favasuli (Napoli), Niccolò Fortini (Torino), Emanuele Lulli (Roma), Brando Moruzzi (Avellino), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cremonese), Matteo Cichella (Frosinone), Giacomo Faticanti (Avellino), Mattia Liberali (Como), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Francesco Camarda (Milan), Luigi Cherubini (Benevento), Alphadjo Cisse (Milan), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).