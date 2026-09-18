Roma, Balerdi: "Il derby con la Lazio? Capisco bene la rivalità..."

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Intervistato da Il Tempo, il difensore della Roma Leonardo Balerdi ha parlato dei suoi primi mesi nella Capitale e soprattutto della rivalità con la Lazio, su cui si era già soffermato ai microfoni ufficiali del club giallorosso. Di seguito le sue parole: "Quell'espressione ("ho gia giocato all'Olimpico contro l'altra squadra, ndr) mi è venuta spontanea. Capisco bene la passione dei tifosi venendo dall'Argentina. Quando parlo del Boca, il River è sempre 'l'altra squadra'. Nella prima intervista da romanista non volevo pronunciare il nome dell'altra squadra della città, e così è venuta fuori quella frase".