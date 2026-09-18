Chi è Joe Mansueto, l'imprenditore americano che punta all'Italia

Un nuovo investitore americano in Italia? Joe Mansueto sogna di espandere i suoi confini nel mondo del calcio: dalla MLS alla Svizzera, passando magari per la Serie A. "Non escludo di poter guardare ad altri club europei. E chissà, magari proprio un grande club italiano, dai colori molto vicini a quelli dei Chicago Fire", ha dichiarato ai microfoni di Sette, inserto settimanale de Il Corriere della Sera.

Ma chi è Joe Mansueto? Si tratta di un imprenditore americano, nato il 3 settembre 1956 a Munster, Indiana. Nel 1984 ha fondato Morningstar, società che fornisce una serie di servizi di ricerca e gestione degli investimenti. Negli anni ha poi comprato le riviste finanziarie Inc. e Fast Company, diventando anche socio di Time Out Chicago (genere intrattenimento). Secondo quanto riportato da Forbes, il suo patrimonio si attesta intorno ai 5,3 miliardi di dollari (articolo di fine dicembre 2025).

Tra il 2018 e il 2019 è entrato nel mondo del calcio diventando azionista di maggioranza degli Chicago Fire in MLS. Proprio negli Stati Uniti sta portando avanti il progetto del nuovo stadio da ben 750 milioni di dollari, che sarà pronto nella primavera del 2028 (i lavori sono iniziati circa a marzo 2026) e che si chiamerà 'McDonald's Park'. Nel 2021 è poi sbarcato in Europa acquistando il Lugano in Svizzera.

"Ho comprato il Lugano per vincere, questo è chiaro. Cerchiamo sempre di rinforzare la squadra, che si tratti di muovere giocatori fra Chicago e Lugano o altro. Vogliamo spingere, dare tutto affinché il Lugano possa vincere il titolo. Useremo anche la prossima finestra di mercato per far sì che il Lugano si trovi in una posizione ancora più forte. Siamo fieri di quanto fatto negli ultimi anni, ma sia chiaro che questo è un progetto senza fine. Continuiamo e continueremo a investire per arrivare a nuovi traguardi", ha dichiarato a ottobre 2024.

Adesso il suo futuro potrebbe essere in Italia. È uno dei suoi 'sogni' da realizzare nei prossimi anni: "Il mio sogno tra il Lugano in Champions League, i Chicago Fire campioni MLS nel nuovo stadio oppure la proprietà di una big europea? Tutti e tre: anche se non è detto che riesca a realizzarli tutti, sono comunque sogni realizzabili. E neanche troppo lontani". Prima o poi, quindi, potrebbe sbarcare un nuovo imprenditore americano in Serie A, oltre a quelli già presenti.