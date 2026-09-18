Atalanta, Sarri: "Mai conosciuto un allenatore contento al 100% del mercato"

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L'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di SkySport, e tra le altre dichiarazioni, si è soffermato sul calciomercato della Dea, specificando quanto sia difficile per un tecnico essere completamente soddisfatti dell'operato di una società. Di seguito le sue parole: "Un allenatore contento al cento per cento del mercato della sua società lo devo ancora conoscere, in tutta la mia carriera non l'ho mai incontrato. La valutazione deve essere fatta complessivamente e e non sui singoli arrivi: sono arrivati giocatori importanti, qualcuno ancora da formarsi e da sviluppare, qualcuno già formato e pronto. Complessivamente sono arrivati giocatori di valore, e questo è quello che conta".