Inchiesta arbitri, la Procura di Monza archivia il fascicolo sulle "bussate" al VAR
18.09.2026 16:45 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Si chiude un capitolo dell'inchiesta sugli arbitri per Gianluca Rocchi: l'ex designatore arbitrale, infatti, come riporta Tuttomercatoweb, ha ottenuto l'archiviazione del procedimento penale sulle cosiddette "bussate" in sala VAR. Insieme a lui erano indagati Andrea Gervasoni e i varisti Luigi Nasca e Rodolfo di Vuolo.
Dopo che a settembre la Procura di Milano aveva già archiviato l'accusa nei confronti di Rocchi riguardo presunte interferenze di alcuni club sulle designazioni, Arbitropoli si chiude in maniera definitiva a livello penale, in attesa delle decisioni della Procura Federale.
autore
Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.