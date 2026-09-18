Lazio, Pandev: "Non andrei a cena con Lotito. Gli direi..." - VD
18.09.2026 17:15 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
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© foto di Giacomo Morini
Goran Pandev è intervenuto al Crazy Calcio Show della Gazzetta dello Sport e durante alcune domande ha risposto in riferimento al suo rapporto con Lotito negli anni in biancoceleste. Di seguito le sue parole: "No, non andrei a cena con Lotito. Cosa gli direi che non ho mai detto? Una parolaccia brutta".
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.