Bianchi racconta: "Il dualismo tra Roma e Lazio può togliere energie..."

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Lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport per Ottavo Bianchi, ex allenatore di Roma e Inter (tra le altre). In vista della sfida tra le due squadre, ha parlato anche del derby che c'è nella Capitale tra i giallorossi e la Lazio, che può togliere energie per altri obiettivi. Di seguito le sue parole: “Roma è un mondo tutto particolare, bisogna viverlo per capirlo... e, anzi, anche quando l’hai vissuto forse non lo conosci mai fino in fondo. È un ambiente particolare e quel dualismo così acceso che c’è con la Lazio... A Milano non esiste lo stesso tra Inter e Milan. Quindi sì, secondo me sì”.