Lazio, Gattuso su Pinamonti: "Deve stare tranquillo..."

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Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa perpresentare la partita tra Venezia e Lazio del Penzo. Il tecnico calabrese ha parlato anche dello stato d'animo e dell'impiego di Andrea Pinamonti.

"Pinamonti deve star tranquillo, lui sa come è arrivato. Ha fatto poco in estate con il Sassuolo, giustamente voleva venire qui a tutti i costi. È un ragazzo che ha voglia, però deve stare tranquillo. Roma non è stata costruita in un girono, sappiamo come è arrivato, poi ha preso una botta alla caviglia. Sappiamo che ragazzo è. L'alternanza non vale solo per lui in attacco, dipende anche da come giocano anche le squadre che affrontiamo. Quando gioca TJ è diverso, piu dinamico, ci dà profondità, sono cose che ci può dare anche Andrea che però ha altre caratteristiche. Vediamo di partita in partita come vogliamo mettere in difficoltà gli avversari".