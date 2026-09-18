Portogallo, ecco i convocati: la scelta del CT Jesus su Tavares - FOTO
18.09.2026 13:15 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Dopo Taylor, anche Nuno Tavares. Dopo non esser stato convocato dal CT Martinez per gli scorsi Mondiali, il calciatore della Lazio è stato inserito nella lista del nuovo commissario tecnico del Portogallo, Jorge Jesus, per i primi impegni di Nations League.
Il nome di Nuno, che ha iniziato alla grande la stagione con la maglia biancoceleste, tornando a mostrare qualità e forma fisica che avevano caratterizzato il primo periodo trascorso a Roma, è presente nell'elenco condiviso sui profili social ufficiali. Ecco di seguito il post Instagram:
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.