Lazio, Zaccagni capitano in campo e fuori: ora manca solo il gol

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RASSEGNA STAMPA - Dentro lo spogliatoio così come in campo, Mattia Zaccagni è diventato in questa stagione il punto di riferimento della squadra e anche di mister Gattuso. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport il suo peso specifico è cresciuto sempre di più nelle prime settimane della stagione.

Adesso, per completare l’opera, a Zaccagni manca solo la gioia di ritrovare la rete. Il gol manca al numero 10 esattamente dal 3 novembre 2025, quando aveva colpito il Cagliari all’Olimpico.

Sabato, dopo aver fornito due assist, contro Udinese e Milan, avrà la chance di tornare in gol nella gara contro il Venezia, squadra in cui ha militato nella stagione 2014/2015a. Da avversario ha già colpito i lagunari in due occasioni e sabato andrà alla ricerca del terzo centro.

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