Venezia, Stroppa a rischio: si gioca tutto con la Lazio. Già sondato Tudor

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Lazio decisiva. Stroppa si gioca il posto in panchina nella quinta giornata di campionato. In caso di ennesimo risultato negativo (ora a zero punti), il Venezia potrebbe pensare seriamente di esonerare il tecnico. A riportarlo è Luca Cilli di Sportitalia, secondo cui i lagunari avrebbero già sondato qualche profilo per il continuo del campionato. Uno dei primi è sicuramente Igor Tudor, ex tecnico della Lazio (prese il posto di Sarri a marzo 2024, per poi dimettersi a fine stagione) e con un passato anche alla Juventus. La decisione da parte del club però sarà presa solo dopo la partita di sabato al Penzo: il risultato stabilirà il futuro di Stroppa e del Venezia in Serie A.