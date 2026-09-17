Lazio, Porrini: "Roma e Inter per lo Scudetto. La squadra di Gattuso..."
17.09.2026 15:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
L'ex difensore della Juventus, Sergio Porrini, ha detto la sua sul momento delle squadre di Serie A, compresa anche la Lazio. Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, e parlando della sfida Scudetto, ha svelato le sue favorite per la vittoria finale, indicando anche la posizione dei biancocelesti.
"Ad oggi l'unica squadra in grado di contrastare l'Inter è la Roma. Per come gioca e perché Gasperini ha già raggiunto un grande obiettivo andando in Champions. Le sue squadre migliorano nel tempo, capiscono la sua filosofia. Milan, Napoli, Juve e Lazio le vedo un paio di passi indietro".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.