Lazio, Porrini: "Roma e Inter per lo Scudetto. La squadra di Gattuso..."

17.09.2026 15:00 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Porrini: "Roma e Inter per lo Scudetto. La squadra di Gattuso..."

L'ex difensore della Juventus, Sergio Porrini, ha detto la sua sul momento delle squadre di Serie A, compresa anche la Lazio. Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, e parlando della sfida Scudetto, ha svelato le sue favorite per la vittoria finale, indicando anche la posizione dei biancocelesti. 

"Ad oggi l'unica squadra in grado di contrastare l'Inter è la Roma. Per come gioca e perché Gasperini ha già raggiunto un grande obiettivo andando in Champions. Le sue squadre migliorano nel tempo, capiscono la sua filosofia. Milan, Napoli, Juve e Lazio le vedo un paio di passi indietro". 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.