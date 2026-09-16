Lazio, Mieli: "Lotito? La questione finirà sul tavolo della Meloni..."
16.09.2026 09:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Paolo Mieli, intervenuto ai microfoni di Radio 24 News, ha parlato delle ultime vicende in casa Lazio che vedono protagonista il presidente e senatore di Forza Italia, Claudio Lotito.
In particolar modo Mieli ha spiegato che la questione relativa alla società biancoceleste è destinata a diventare argomento di discussione sul tavolo del Presidente del Consiglio:
"La questione della Lazio finirà sul tavolo di Giorgia Meloni che per adesso la evita. Lotito ha dietro la famiglia Berlusconi, fu Silvio a dargli una mano a prendere la Lazio. Questione resta aperta nel centrodestra".
autore
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.