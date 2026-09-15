Ballotta: "Non mi aspettavo una Lazio così. Mandas aveva bisogno di giocare"

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© foto di Federico Gaetano

Intervenuto in collegamento a Radiosei, l'ex portiere Marco Ballotta ha parlato dell'inizio di stagione della Lazio di Gattuso, che ora si trova a dieci punti in classifica dopo sole quattro giornate. Inoltre si è espresso anche sulle prestazioni di Christos Mandas in porta. Di seguito le sue parole.

“Considerato l’andamento della situazione, un po’ delicata, le solite cose, le polemiche, non mi aspettavo una Lazio così. La squadra poteva risentirne invece vincendo subito magari ti carichi e pensi solo al campo. Sono riusciti a staccarsi dalle problematiche esterne anche se giocare senza tifosi non è mai bello. Sappiamo che i tifosi non si sono allontanati per demerito della squadra, ma tornare allo stadio non sarebbe male. Il motivo lo conosciamo, ma non c’è speranza (ride, ndr)".

"Le parole di Zaccagni e Gattuso sull’importanza dei tifosi? La situazione purtroppo è questa, i giocatori devono andare avanti e fare corpo unico. Mandas? Non ho capito la cessione di gennaio scorso, anche perché lì non ha giocato. Aveva bisogno di giocare, poi nel calcio le cose cambiano rapidamente, anche Provedel era partito da secondo, per poi diventare uno dei migliori portieri italiani".

"Mandas è giovane, sta mostrando il suo valore anche se un po’ di rischio c’è stato. Al momento la fiducia datagli è stata ripagata. Le sue difficoltà con i piedi? Quella è una caratteristica allenabile, ma in allenamento è difficile ricostruire che può accadere in partita. Poi Mandas, e i suoi compagni, devono conoscere certi limiti. Se so che il mio portiere in certe situazioni va in difficoltà, io la palla non gliela do”.