Lazio, Caicedo: "È dura senza tifosi, ma sto con loro. Gattuso e Pinamonti..."

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex attaccante Felipe Caicedo ha commentato l'inizio di stagione della Lazio. In particolare si è soffermato sul lavoro di Gattuso in panchina, su alcuni singoli della rosa e sulla contestazione dei tifosi. Di seguito le sue parole.

“La Lazio vive un momento un po’ particolare, sono contento perché i ragazzi hanno iniziato forte. Lo stadio forte mi mette un po’ di tristezza però, l’importante che la squadra vada forte. Merito di Gattuso. Mi dispiace per quello che vivono i tifosi, va rispettato. Stanno vivendo una situazione che non meritano. Da ex giocatore capisco quanto sia difficile giocare senza la Curva Nord, ma sto con i tifosi. Pinamonti? L’ombra di quello che ha fatto Immobile pesa sempre. Penso che quella di Roma è una piazza difficile. Le punte devono adattarsi il prima possibile. Lui mi piace, gioca per la squadra, va aspettato”.

“La squadra sta facendo molto bene, mi piace molto. Il sistema scelto da Gattuso, il lavoro fatto con Tavares e Frattesi. La squadra sta bene. Essere forti psicologicamente per superare i giudizi negativi? La piazza è calda, devi essere consapevole di dove sei. Io avevo tanta fiducia in me stesso, sapevo che il mio momento sarebbe arrivato. Chi arriva deve sapere che la Lazio è una piazza dura. E’ esigente. Nel bene e nel male. Da ex calciatore posso dire che devi essere forti psicologicamente, non leggere nulla e quindi devi lavorare, pedalare”.

“Il momento più difficile è stato il primo anno, feci fatica ad ambientarmi. Comunque ho sentito la piazza perché vincemmo la Supecoppa con la Juve. Il momento migliore fu l’anno 2019-2020, vincendo al Supercoppa a Riad. Inzaghi lo so solo io quanto è importante nella mia carriera. Senza rapporto non c’è nulla. Lui faceva capire a tutti che erano importanti, a chi non giocava diceva che erano più importante. La carbonara? Mi manca tantissimo, grazie ai ragazzi del Lazio Club NY che mi hanno fatto passare giorni speciali”