Bologna, traballa la panchina di Tedesco: le valutazioni del club

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C'è un'altra panchina che potrebbe saltare in Serie A, dopo quella di Grosso alla Fiorentina. Si tratta di Domenico Tedesco, attualmente tecnico del Bologna. L'avvio di stagione dei felsinei non è stato entusiasmante, hanno raccolto appena un punto nelle prime quattro giornate, e la società - riporta Matteo Moretto - starebbe valutando l'idea di un cambio allenatore.

Resta da capire se Tedesco sarà confermato almeno fino alla prossima gara, l'ultima prima della sosta per le Nazionali, quando i rossoblù affronteranno il Torino o se il rapporto verrà interrotto prima. Le prossime ore potrebbero essere decisive e non si escludono ribaltoni a stretto giro.

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