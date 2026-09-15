Milan, Amorim torna sulla Lazio: "Abbiamo giocato in modo diverso. I cambi..."

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Intervenuto in conferenza stampa prima della gara di Europa League contro il Benfica, il tecnico del Milan Ruben Amorim è tornato a parlare del pareggio in rimonta all'Olimpico contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

"Ho visto la partita e ho fatto la mia valutazione come tutti. Abbiamo giocato in modo completamente diverso nel secondo tempo, ma non amo riferirmi ai singoli. Penso che non siano stati solo i cambi a trasformare la squadra, ma il fatto che molti giocatori scesi in campo nel primo tempo abbiano fatto molto meglio nella ripresa. Credo sia più una questione di dinamica e di energia di squadra che non del cambio di due o tre giocatori".

"Ovviamente si può sempre pensare: 'Abbiamo finito la partita giocando bene, quindi nel prossimo match schieriamo gli stessi undici'. Io non la vedo così perché ogni partita è a sé, perché ci sono giocatori che non hanno fatto la preparazione e che devo gestire, e perché ci aspettano tre partite in una settimana, oltre a un impegno importante nel weekend, fermo restando che la gara più importante è sempre la prossima. Però, chiaramente, ciò che ho tratto dalla partita contro la Lazio non è che tre giocatori abbiano stravolto la squadra, ma che la squadra in sé ha giocato in modo diverso. Dobbiamo avere sempre questa energia per esprimere un calcio positivo".