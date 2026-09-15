Lazio, a Venezia solo 500 posti per il settore ospiti: i dettagli

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio si prepara a scendere in campo al Penzo di Venezia, nell’ultima sfida prima della sosta per le Nazionali, in programma sabato 19 settembre alle 20.45 ma questa volta non potrà contare su un vero e proprio esodo biancococeleste.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport saranno infatti appena 500 i tagliandi per il settore ospiti che verranno riservati ai supporter della Lazio e che verranno messi in vendita alle 15.00 di oggi. Così ha deciso il Gos che ha dimezzato i posti del settore, da 1.000 a 500, che potranno, per chi è residente nel Lazio, essere acquistati solo se in possesso della tessera di fidelizzazione del club.

Diversa è invece la situazione per chi non è residente nel Lazio che potrà acquistare normalmente anche altri settori del Penzo, soprattutto nei Distinti Laterali e Centrali. Con molta probabilità, quindi, saranno più di 500 i tifosi a seguito della squadra. Un numero comunque esiguo se si pensa ai 3.500 di Bologna e ai 2.400 di Udine.

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