Serie A | Como, Roma e Inter non sbagliano: la Lazio scala al quarto posto

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Si è conclusa la quarta giornata del campionato di Serie A. Le gare delle 18:30 si sono concluse con le vittorie di Como e Roma, rispettivamente contro Parma e Torino. I giallorossi hanno assaporato per poche ore il primo posto in solitaria, ma l'Inter ha demolito l'Udinese nel match delle 20:45. I nerazzurri hanno fatto la voce grossa a San Siro ribaltando lo 0-2 iniziale, la sfida è terminata 5-3 in favore degli uomini di Chivu. Inter, Roma e Como continuano a correre e si impongono provvisoriamente nelle prime tre posizioni facendo scalare la Lazio al quarto posto in classifica.