Calciomercato | Icardi si propone alla Lazio: la palla passa a Gattuso

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo settimane di corteggiamento, c'è un colpo di scena nella trattativa tra Mauro Icardi e la Lazio. Secondo quanto riportato da Damiano Er Faina, Icardi ha sciolto le riserve e avrebbe aperto alla destinazione biancoceleste. Icardi si è proposto alla Lazio, l'opera di convincimento del ds Fabiani ha portato i suoi frutti. Ora la palla passa a Gattuso: il tecnico biancoceleste è indeciso, al momento non vorrebbe l'aggiunta del centravanti argentino, ma la situazione può accendersi nelle prossime ore e va monitorata.