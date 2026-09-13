Calciomercato | Icardi si propone alla Lazio: la palla passa a Gattuso
13.09.2026 09:15 di Simone Locusta
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CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo settimane di corteggiamento, c'è un colpo di scena nella trattativa tra Mauro Icardi e la Lazio. Secondo quanto riportato da Damiano Er Faina, Icardi ha sciolto le riserve e avrebbe aperto alla destinazione biancoceleste. Icardi si è proposto alla Lazio, l'opera di convincimento del ds Fabiani ha portato i suoi frutti. Ora la palla passa a Gattuso: il tecnico biancoceleste è indeciso, al momento non vorrebbe l'aggiunta del centravanti argentino, ma la situazione può accendersi nelle prossime ore e va monitorata.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.