PRIMAVERA - Cesena-Lazio 0-1, terza vittoria su quattro per Punzi

Primavera 1 | 4ª giornata

CESENA-LAZIO 0-1

Sabato 12 settembre, ore 15:00

Centro Sportivo “Romagna Centro” di Martorano (FC)

CESENA U20: Gianfanti; Cenerelli, Marini, M. Casadei (54' Tonti), Frisoni (69' Norgaard), Gasperini, Bartoli, Ridolfi, E. Casadei, Ricci (54' Michieletto), Amadori.

A disp.: Bianconi, Mokris, Parisi, Lontani, Sanaj, Poletti, Petito, Antonacci.

All.: Nicola Pozzi

LAZIO U20: Pannozzo; Ciucci, Santagostino, Battisti, Landi, Canali (46' Montano), Pernaselci, Trifelli, Eone (46' Sulejmani), Bagordo (64' Gatto), Riggi.

A disp.: D'Alessio, Milillo, Zangari, Boccardelli, Avram, Cangemi, Ferrante, Touray.

All.: Francesco Punzi

Arbitro: Leonardo Leorsini (Terni)

Assistenti: Todaro - Lauri

Marcatori: 48' Sulejmani (L)

Ammoniti: //

Espulsi: //

90'+7' - E' FINITAAAA! LA LAZIO VINCE A CESENA.

90' - Il quarto uomo indica 7' di recupero.

87' - Tiro di Lontani: blocca Pannozzo.

77' - Palo esterno di Sulejmani!

72' - Pannozzo nega il pareggio a Lontani. Il portiere della Lazio con un colpo di riflesso mantiene i biancocelesti in vantaggio.

69' - Doppio cambio per il Cesena: Pozzi manda in campo Lontani e Norgaard.

67' - Cooling break a Cesena.

64' - Punzi manda in campo Gatto al posto di Bagordo.

58' - Tiro di Bagordo da fuori area che termina lontano dalla porta di Gianfanti.

54' - Doppio cambio per il Cesena: fuori Matteo Casadei e Ricci, dentro Tonti e Michieletto.

51' - Tira di prima Sulejmani, la sua conclusione termina altissima.

48' - GOOOOOOOL! Sulejmani sblocca la partita. L'attaccante raccoglie la respinta di Gianfanti sul tiro di Landi e deposita la palla in rete.

46' - Inizia il secondo tempo. Doppio cambio per la Lazio: fuori Canali ed Eone e dentro Sulejmani e Montano.

PRIMO TEMPO

45'+2' - Termina il primo tempo.

45' - Ci saranno 2' di recupero.

37' - Il Cesena vicino al vantaggio. Marini centra la traversa, sulla ribattuta arriva Frisoni che insacca in rete ma il gol viene annullato per fuorigioco.

34' - In questa fase il Cesena gestisce il pallone più della Lazio, ma la squadra di Punzi chiude bene gli spazi.

25' - Il gioco si ferma per il cooling break.

17' - Il Cesena vicino al vantaggio con Ricci. Il numero 30 dei padroni di casa riceve palla in area, si gira ma non trova la porta difesa da Pannozzo.

14' - Partita spenta a Cesena. Le due squadre si studiano, ma non creano occasioni da gol.

4' - Occasione per la Lazio. Canali si presenta davanti a Giannfanti ma non riesce a suoerare il portiere avversario.

1' - Inizia la partita.

AGGIORNAMENTO 14.50 - Termina il riscaldamento, le due squadre rientrano negli spogliatoi. Alle 15.00 il fischio d'inizio.

Buon pomeriggio amici e amiche de lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta della partita tra Lazio e Cesena, valida per la quarta giornata del campionato Primavera 1. I biancocelesti scenderanno in campo con voglia di riscatto, dopo aver subito contro il Parma la prima sconfitta in campionato, arrivata nel finale di partita. Per la squadra di Punzi sarà il secondo appuntamento esterno.