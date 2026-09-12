Lazio, Pinamonti vuole far male (di nuovo) al Milan: il dato

RASSEGNA STAMPA - Andrea Pinamonti cerca il suo primo gol con la maglia della Lazio. L'esordio contro l'Udinese non è andato come previsto in termini personali, si è messo di mezzo anche un lieve infortunio che ha costretto l'ex Sassuolo a uscire dal campo, ma la Lazio è riuscita a ribaltare il risultato e a vincere.

L'attaccante vive per il gol, si sa. E Pinamonti non è da meno. Il centravanti biancoceleste vuole iniziare a fare ciò che sa fare meglio anche nella Capitale, contro il Milan non sarebbe la prima volta.

Infatti, come riporta l'edizione odierna del Messaggero, Pinamonti ha già fatto male al Diavolo nel 2021 con la maglia dell'Empoli e nel 2024 con quella del Sassuolo.