Braglia sicuro: "Lazio - Milan è un big match. Si giocano tanto e..."

L'ex portiere Simone Braglia è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della prossima giornata di Serie A, soffermandosi soprattutto sulla gara che si giocherà all'Olimpico tra Lazio e Milan. Di seguito le sue parole: "Lazio - Milan è un big match. Ho dei dubbi ora sul Milan, già con la Juve ha sprecato un'occasione. Fatto il gol ha rinunciato a giocare. E con una Juve così una squadra che capisce il momento della partita avrebbe dovuto vincerla. Credo che non sia ancora una squadra d'alta classifica. La Lazio ha avuto la consapevolezza di un allenatore che gli ha dato carattere, quello che non vedo nel Napoli di Allegri. Credo che la Lazio si giochi tanto col Milan".

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03