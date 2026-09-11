Mattei: "Lazio-Milan più equilibrata del previsto. Icardi? Deve parlarci Gattuso"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha parlato del momento della Lazio alla vigilia di una gara importante come quella contro il Milan. Ecco allora il pensiero del giornalista:

“Pinamonti è un buon centravanti ma non è un fenomeno e alle sue spalle adattabile c’è Noslin, o al massimo Gudmundsson. Icardi? Deve parlarci Gattuso per capire se può essere un valore o se si potrebbero creare problemi di spogliatoio.

Il nuovo Milan? Ha mantenuto il modulo, difesa a tre con Gila che è l’elemento più importante. A centrocampo ora c’è Musah titolare, che deve supportare Modrid. Ramos ha fatto un gol ma prima ne aveva sbagliati tre molto più facili. Il Milan ancora non mi convince. Cisse è giovanissimo e sta segnando, Chukwueze sta facendo bene. Fino ad ora Pulisic non si è visto. Ripeto, a me ancora il Milan non convince, nonostante i buoni risultati ottenuti.

Lazio-Milan credo sia una gara molto più equilibrata di quello che si poteva pensare ad inizio anno. Partita da tripla, aperta. Questa Lazio può battere questo Milan.

Più gol? Secondo me Pinamonti è fondamentale in quanto centravanti, poi a destra tra Cancellieri ed Isaksen qualcosa in più a livello di reti dovrebbe nascere. Magari si può unire a loro Taylor con qualche conclusione da fuori”.