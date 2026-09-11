Amorim studia il Milan anti-Lazio. E non esclude sorprese last-minute
11.09.2026 13:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Arrivano indicazioni sulla possibile formazione del Milan contro la Lazio. Samuel Chukwueze potrebbe tornare titolare come esterno di centrocampo, mentre Alphadjo Cisse è candidato a riprendersi il posto sulla trequarti alle spalle di Gonçalo Ramos.
A rischiare il posto sarebbero, di conseguenza, Diego Moreira e Alexis Saelemaekers, schierati invece dall'inizio contro la Juventus. Chukwueze e Cisse erano stati decisivi a Torino, con l'assist del nigeriano per il gol del giovane ex Catanzaro. Amorim, conclude MilanNews.it, resta imprevedibile: spesso comunica l'undici definitivo soltanto nella riunione tecnica pre-partita.
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.