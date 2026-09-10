Flaminio, Ass. Onorato: "Vi posso assicurare che..."

A margine degli Stati Generali degli Eventi è intervenuto, ai microfoni dei cronisti presenti, l'Assessore al Turismo e ai Grandi Eventi Alessandro Onorato che ha parlato anche della situazione relativa allo Stadio Flaminio per la Lazio.

"Sullo stadio Flaminio dobbiamo aspettare, possiamo dire che anche lì siamo stati super rapidi, abbiamo concluso la Conferenza di Servizi, adesso vediamo gli atti burocratici conseguenti, però posso assicurare che stiamo lavorando tutti i giorni, gli uffici stanno facendo un lavoro straordinario, la Lazio la vedo molto ricettiva, ricettiva. Vediamo, però insomma prossimi giorni qualcosa si chiamerà".