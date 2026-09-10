PRIMAVERA | Ufficiale il calendario dalla 6ª all’11ª: gli appuntamenti della Lazio
Tre giornate in archivio anche per il campionato Primavera, con la squadra di Punzi reduce da due vittorie contro Lecce e Albinoleffe e una sconfitta arrivata nei minuti finali contro il Parma.
Il cammino della Lazio Primavera ripartirà sabato 12 settembre alle ore 15:00 da Cesena, per poi continuare sette giorni più tardi alle ore 11:00 al Fersini contro la Juventus. Quindi la sosta e poi la ripresa.
Proprio in vista della ripartenza del campionato a ottobre, la Lega Serie A ha a ufficializzato il calendario dalla sesta all’undicesimo giornata. Di seguito tutti gli appuntamenti della Lazio Primavera.
GIORNATA 6
Bologna - Lazio sabato 10 ottobre ore 15:00
GIORNATA 7
Lazio - Inter sabato 17 ottobre ore 13:00
GIORNATA 8
Atalanta - Lazio venerdì 23 ottobre ore 15:00
GIORNATA 9
Lazio - Sassuolo sabato 31 ottobre ore 11:00
GIORNATA 10
Cagliari - Lazio domenica 8 novembre ore 13:00
GIORNATA 11
Lazio - Milan domenica 22 novembre ore 11:00