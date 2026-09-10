PRIMAVERA | Ufficiale il calendario dalla 6ª all’11ª: gli appuntamenti della Lazio

10.09.2026 10:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
PRIMAVERA | Ufficiale il calendario dalla 6ª all’11ª: gli appuntamenti della Lazio

Tre giornate in archivio anche per il campionato Primavera, con la squadra di Punzi reduce da due vittorie contro Lecce e Albinoleffe e una sconfitta arrivata nei minuti finali contro il Parma.

Il cammino della Lazio Primavera ripartirà sabato 12 settembre alle ore 15:00 da Cesena, per poi continuare sette giorni più tardi alle ore 11:00 al Fersini contro la Juventus. Quindi la sosta e poi la ripresa.

Proprio in vista della ripartenza del campionato a ottobre, la Lega Serie A ha a ufficializzato il calendario dalla sesta all’undicesimo giornata. Di seguito tutti gli appuntamenti della Lazio Primavera.

GIORNATA 6
Bologna - Lazio sabato 10 ottobre ore 15:00

GIORNATA 7
Lazio - Inter sabato 17 ottobre ore 13:00

GIORNATA 8
Atalanta - Lazio venerdì 23 ottobre ore 15:00

GIORNATA 9
Lazio - Sassuolo sabato 31 ottobre ore 11:00

GIORNATA 10
Cagliari - Lazio domenica 8 novembre ore 13:00

GIORNATA 11
Lazio - Milan domenica 22 novembre ore 11:00

Michele Cerrotta
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.