Lazio, Leite: "Parlerò con Conceicao. So che è stato importante qui"

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Le strade di Diogo Leite e Conceicao si sono incrociate in passato, il portoghese è stato allenato dall'ex Lazio. A tal proposito, in conferenza, rispondendo a una curiosità dei cronisti ha spiegato: "Non ho parlato con Conceicao, so che qui è stato un giocatore importante. Ci parlerò in futuro. Con Bonucci ci ho parlato molto rapidamente, si è complimentato con me per il mio arrivo in Serie A".

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