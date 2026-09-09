Lazio, Leite: "Parlerò con Conceicao. So che è stato importante qui"
09.09.2026 19:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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Le strade di Diogo Leite e Conceicao si sono incrociate in passato, il portoghese è stato allenato dall'ex Lazio. A tal proposito, in conferenza, rispondendo a una curiosità dei cronisti ha spiegato: "Non ho parlato con Conceicao, so che qui è stato un giocatore importante. Ci parlerò in futuro. Con Bonucci ci ho parlato molto rapidamente, si è complimentato con me per il mio arrivo in Serie A".
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