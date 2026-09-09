Cruciani: "Ho il terrore del Circo Massimo e che la Roma vinca lo scudetto"

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Il giornalista e noto tifoso della Lazio Giuseppe Cruciani è intervenuto nel corso del podcast Number1 con Ivan Zazzaroni e Sandro Sabatini, soffermandosi sulla Roma di Gian Piero Gasperini. Cruciani ha espresso tutta la sua preoccupazione per il rendimento dei giallorossi nelle prime giornate di campionato. Di seguito le sue parole:

"Ho il terrore del Circo Massimo e che la Roma vinca lo scudetto. La realtà è una sola, ed è una realtà che mi distrugge. Non lo dico da oggi: lo dico dalla costruzione del mercato, dal fatto che Gasperini ha tutto in mano e che la società sta seguendo una strada dritta, sicura e coerente, che è quella di dare tutto in mano a Gasperini".

"La Roma è una spanna superiore, almeno in queste prime tre partite, sia alla Juventus che al Milan. Ho letto una statistica e credo che la Roma in tre partite abbia fatto 70 tiri in porta, di cui non so quanti dentro l'area di rigore. Io vedo una situazione in cui potrebbe veramente vincere ogni partita".