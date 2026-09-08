Lazio | Mare e relax per Tavares e Taylor: lo scatto social - FOTO
08.09.2026 19:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Giornata di riposo per la Lazio dopo la vittoria contro l'Udinese, la terza nelle prime tre giornate di campionato. Tempo per ricaricare le erergie in vista di una settimana che condurrà alla sfida di sabato contro il Milan. Tavares e Taylor hanno deciso di trascorrere le 24 ore insieme, optando per una giornata al mare. Il portoghese ha condiviso su Instagram lo scatto che li ritrae insieme, dopo aver pubblicato una foto dello splendido paradiso scelto per un po' di relax post-trasferta.
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.