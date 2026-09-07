Lazio, a gennaio mercato bloccato, libero o a saldo zero? I conti dicono che…

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Un’altra estate a saldo zero è andata in archivio, un nuovo campionato è iniziato e per la Lazio è il momento di guardare al campo ma anche ai bilanci. Si avvicina infatti per i biancocelesti il momento di inviare la fotografia dei conti al 30 settembre.

Non un dettaglio, ma un passaggio fondamentale per capire cosa accadrà in vista della sessione invernale di mercato, con la Lazio che in caso di peggioramento dell'indicatore costo del lavoro allargato andrebbe verso un mercato bloccato.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero sembra oggi improbabile rientrare sotto la sogna prevista: servirebbero 19,5 milioni di euro per il mercato libero, cifre impossibili senza altrettanto impossibili aumenti di capitale. La fotografia di fine marzo parlava di un indicatore pari a 0,82: alla Lazio basterebbe non peggiorarlo per avere un altro mercato a saldo zero ed evitare così un blocco totale.