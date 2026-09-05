Ex Lazio | Un ritorno per Akpa Akpro? L’ultima ipotesi per il suo futuro

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Possibile nuova avventura per Akpa Akpro. L'ex centrocampista della Lazio può giocare ancora in Italia: come riportato da Telesalerno, infatti, lo vuole la Salernitana in Serie C. Per l'ivoriano sarebbe un ritorno, visto che ha vestito la maglia granata dal 2018 al 2020, collezionando 61 presenze e due gol. Dopo di che era passato al club di Formello, proseguendo la sua carriera in A.