Serie A, un sabato da big match: le sfide in programma
05.09.2026 12:00 di Simone Locusta
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La terza giornata del campionato di Serie A si è aperta con la vittoria roboante del Como a Genova, un 4-1 che regala a Fabregas la vetta provvisoria e che fa sprofondare De Rossi.
Oggi ci sono tre sfide in programma: Grosso cerca la prima vittoria in campionato, a Firenze arriva il Torino di Abate; Allegri affronta Chivu a San Siro e Gasperini se la vedrà con il suo passato, l'Atalanta, e Maurizio Sarri. Di seguito il programma:
FIORENTINA - TORINO (Ore 15:00)
INTER - NAPOLI (Ore 18:00)
ROMA - ATALANTA (Ore 20:45)
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.