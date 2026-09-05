Ex Lazio | Gila al Milan convince Zambrotta: "Difensore forte"

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RASSEGNA STAMPA - L'ex difensore di Milan e Juventus Gianluca Zambrotta ha rilasciato un'intervista ai taccuini della Gazzetta dello Sport in vista della sfida tra rossoneri e bianconeri. In particolare, ha anche toccato il tema mercato Milan, soffermandosi sugli acquisti di Gila dalla Lazio e Ramos dal PSG. Di seguito le sue parole:

"I rinforzi di mercato? Hanno trovato un difensore forte e di personalità come Gila e, anche se ha sbagliato qualche gol, mi è piaciuto il lavoro fatto da Gonçalo Ramos: bisogna anche trovarsi nella condizione di crearsi le occasioni da gol, poi si spera che ne concretizzi di più. Questo Milan mi piace, ha iniziato molto bene e ha alti margini di miglioramento: c'è fuori Pulisic, Rabiot non era ancora al top della condizione...".